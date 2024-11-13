ОПЕК обнародовала среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в октябре

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 482 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 482 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

По данным картеля, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 7 тыс. б/с или на 1,4%.

Согласно данным отчета, при квоте Азербайджана на 2024 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ 551 тыс. б/с, фактическая добыча в октябре отставала на 69 тыс. б/с.

По информации ОПЕК, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в первом квартале 2024 года составила 477 тыс. баррелей, во втором - 475 тыс. баррелей, в третьем – 486 тыс. баррелей.

В 2023 году среднесуточная добыча нефти в стране составляла 503 тыс. б/с.