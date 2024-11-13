О нас

ОПЕК обнародовала среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в октябре

ОПЕК обнародовала среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в октябре Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 482 тыс. баррелей.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 09:55
ОПЕК обнародовала среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в октябре

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 482 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

По данным картеля, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 7 тыс. б/с или на 1,4%.

Согласно данным отчета, при квоте Азербайджана на 2024 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ 551 тыс. б/с, фактическая добыча в октябре отставала на 69 тыс. б/с.

По информации ОПЕК, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в первом квартале 2024 года составила 477 тыс. баррелей, во втором - 475 тыс. баррелей, в третьем – 486 тыс. баррелей.

В 2023 году среднесуточная добыча нефти в стране составляла 503 тыс. б/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке OPEC oktyabrda Azərbaycanda gündəlik neft hasilatının həcmini açıqlayıb

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi