О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане В январе этого года суточный объем добычи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" достиг рекордного значения
Энергетика
16 мая 2021 г. 13:37
ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на этот год на 0,06 млн баррелей, доведя его до 0,76 млн баррелей. Это на 0,03 млн баррелей больше показателя добычи, зафиксированного в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском отчете организации.

Напомним, что в марте текущего года добыча жидких углеводородов в Азербайджане снизилась на 0,01 млн баррелей, до 0,77 млн баррелей в сутки. Ожидается, что объемы добычи в апреле сохранятся на прежнем уровне.

Так, на газоконденсатных месторождениях, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, за январь-апрель текущего года среднесуточная добыча природного газа и конденсата достигла 0,18 млн баррелей.

Кроме того, в январе этого года суточный объем добычи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" достиг рекордного значения, составив 193 тыс. тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OPEC announces outlook for production of liquid hydrocarbons in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке OPEC Azərbaycanda maye karbohidrogenlər üzrə hasilat proqnozunu açıqlayıb

Другие новости из категории

EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год
EIA обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2022 год
16 мая 2021 г. 13:16
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год
16 мая 2021 г. 12:46
EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал
EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал
16 мая 2021 г. 11:22
Colonial Pipeline вернулась к работе в штатном режиме
Colonial Pipeline вернулась к работе в штатном режиме
16 мая 2021 г. 04:29
Цена азербайджанской нефти подорожала
Цена азербайджанской нефти подорожала
15 мая 2021 г. 10:28
В Туркменистане будет построен третий нефтеналивной причал
В Туркменистане будет построен третий нефтеналивной причал
15 мая 2021 г. 09:26
Азербайджан принимает участие в форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
ФотоАзербайджан принимает участие в форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
14 мая 2021 г. 18:51
Ибрагим Ахмедов: SOCAR начинает поставки топлива Роснефти в Восточную Европу
Ибрагим Ахмедов: SOCAR начинает поставки топлива "Роснефти" в Восточную Европу
14 мая 2021 г. 18:16
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+
14 мая 2021 г. 15:21
Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину
Азербайджан стал единственным поставщиком нефти в Украину
14 мая 2021 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi