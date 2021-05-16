ОПЕК обнародовала прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

В январе этого года суточный объем добычи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" достиг рекордного значения

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на этот год на 0,06 млн баррелей, доведя его до 0,76 млн баррелей. Это на 0,03 млн баррелей больше показателя добычи, зафиксированного в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском отчете организации.

Напомним, что в марте текущего года добыча жидких углеводородов в Азербайджане снизилась на 0,01 млн баррелей, до 0,77 млн баррелей в сутки. Ожидается, что объемы добычи в апреле сохранятся на прежнем уровне.

Так, на газоконденсатных месторождениях, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, за январь-апрель текущего года среднесуточная добыча природного газа и конденсата достигла 0,18 млн баррелей.

Кроме того, в январе этого года суточный объем добычи конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" достиг рекордного значения, составив 193 тыс. тонн.