ОПЕК обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на этот год на 0,06 млн баррелей, доведя его до 0,79 млн баррелей. Это на 0,03 млн баррелей больше, чем зарегистрированный

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на этот год на 0,06 млн баррелей, доведя его до 0,79 млн баррелей. Это на 0,03 млн баррелей больше, чем зарегистрированный показатель добычи в мае.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском отчете организации.

Напомним, что в апреле текущего года добыча жидких углеводородов в Азербайджане снизилась на 0,01 млн баррелей, до 0,78 млн баррелей в сутки. При подведении итогов за май ожидается рост добычи на 0,01 млн баррелей.

В этом случае во втором квартале текущего года суточная добыча вырастет на 0,01 млн баррелей до 0,78 млн баррелей.

Так, на газоконденсатных месторождениях, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, в апреле и мае текущего года ожидается сохранение среднесуточной добычи природного газа и конденсата на уровне 0,18 млн баррелей.

Напомним, что в мае текущего года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 674 тыс. баррелей. Из них 586 тысяч баррелей составила сырая нефть, а 88 тысяч баррелей-конденсат.

Напомним, что в рамках соглашений, принятых на соответствующих заседаниях министров стран ОПЕК+, среднесуточная добыча сырой нефти в нашей стране установлена на уровне 603 тыс. баррелей в мае текущего года, 610 тыс. - в июне и 620 тыс. - в июле.