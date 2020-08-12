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ОПЕК о динамике цен на нефть

ОПЕК о динамике цен на нефть В перспективе на динамику цен на нефть и нефтепродукты по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны пандемии и роста мировых запасов
Энергетика
12 августа 2020 г. 17:07
ОПЕК о динамике цен на нефть

Динамика цен на нефть во втором полугодии 2020 года останется под давлением опасений второй волны распространения коронавируса и роста запасов нефти.

Как передает Report, об этом говорится в августовском отчете организации

"В перспективе на динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны пандемии и роста мировых запасов", - сообщает ОПЕК.

По мнению экспертов организации, это указывает на необходимость продолжения усилий по поддержке ребалансировки рынка как со стороны предложения посредством корректировки добычи, так и со стороны спроса через усилия правительств по стимулированию оживления мировой экономики.

До конца года, полагают аналитики ОПЕК, запасы нефти в мире могут оставаться на высоком уровне из-за слабого спроса на топливо для автомобильного и воздушного транспорта. В то же время цены на газойль, мазут и нафту, как ожидается, будут и дальше получать некоторую поддержку со стороны секторов, в меньшей степени затронутых пандемией, - таких, как теплоснабжение и нефтехимия.

 

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