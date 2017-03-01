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    ОПЕК нужно снизить расходы

    Соблюдение соглашения будет поддерживать цены на нефть

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК должны снизить расходы на производство, чтобы лучше конкурировать с добытчиками сланцевой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом в интервью CNBC Africa сказал министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву.

    Он также выразил уверенность в том, что заключенное в ноябре соглашение о сокращении добычи будет поддерживать цены.

    "Я доволен деятельностью ОПЕК. Однако, страны ОПЕК должны снизить расходы на добычу, чтобы лучше конкурировать с производителями сланцевой нефти", - сказал Э.И.Качикву. 

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