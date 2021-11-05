ОПЕК+ не услышал призывы США, решив продолжать увеличивать добычу

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг определились с темпами увеличения добычи нефти в декабре: альянс продолжит наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки, несмотря на призывы США и других импортеров дать рынку больше баррелей и стабилизи

Страны ОПЕК+ по итогам заседания определились с темпами увеличения добычи нефти в декабре: альянс продолжит наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки, несмотря на призывы США и других импортеров дать рынку больше баррелей и стабилизировать цены.

Как передает Report, ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей ежесуточно из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов США за баррель, перед заседанием звучали призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки. В частности, президент США Джо Байден за последние недели не раз обвинял ОПЕК+ в росте цен на бензин в Соединенных Штатах, где инфляция на максимуме за 13 лет.