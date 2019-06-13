ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из июньского отчета организации.

Отмечается, что пересмотр глобального спроса на нефть произошел, главным образом, на фоне низкого уровня спроса на нефть в текущем году в странах ОЭСР.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" на 2019 год на уровне 2,14 млн б/с. Прогнозируется, что США останутся основным драйвером роста поставок нефти среди стран, не входящих в ОПЕК; вслед за США идут Бразилия, Россия, Китай, Австралия и Великобритания. В то же время наибольшее снижение предложения в этом году прогнозируется со стороны Мексики, Норвегии, Казахстана, Индонезии и Вьетнама.

Поставки газоконденсата и нетрадиционного газа в этом году могут вырасти на 0,08 млн баррелей в сутки, до среднего значения 4,84 млн баррелей в сутки. В прошлом году поставки газокондесата выросли на 0,13 млн баррелей в сутки.

ОПЕК немного понизила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России на 2019 год, в том числе за счет фактора "Дружбы".

Июньская оценка - 11,53 млн б/с вместо 11,54 млн б/с месяцем ранее.

Отмечается, что во втором квартале добыча снизится на 150 тыс б/с - до 11,38 млн б/с. Эта оценка на 20 тыс б/с ниже прежней, отмечается в отчете. Снижение добычи связано с инцидентом на трубопроводе "Дружба", говорится в нем.