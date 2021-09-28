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ОПЕК назвал электромобили главным фактором снижения спроса на нефть

ОПЕК назвал электромобили главным фактором снижения спроса на нефть Мировой парк автомобилей к 2045 году вырастет почти вдвое, до 2,6 млрд единиц, однако доля электротранспорта в нем увеличится до 20%.
Энергетика
28 сентября 2021 г. 17:50
ОПЕК назвал электромобили главным фактором снижения спроса на нефть

Мировой парк автомобилей к 2045 году вырастет почти вдвое, до 2,6 млрд единиц, однако доля электротранспорта в нем увеличится до 20%.

Как передает Report, такой вывод следует из опубликованного сегодня долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

Количество электромобилей к 2045 году достигнет 500 млн единиц.

"Долгосрочный рост спроса на нефть будет ограничен все большим проникновением электротранспорта в жизнь потребителей", - пишут эксперты ОПЕК. Поэтому спрос на нефть в транспортном сегменте будет стабильно держаться в коридоре 46-46,5 млн баррелей в сутки в период до 2045 года, полагают в ОПЕК.

При этом автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут занимать по-прежнему большую долю - 76%, что будет в основном обеспечено спросом со стороны развивающихся стран.

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Версия на азербайджанском языке OPEC: "Neftə tələbatın azalmasında başlıca amil elektromobillər olacaq"

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