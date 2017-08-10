ОПЕК нарастил нефтедобычу в июле на 173 тыс. баррелей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ ОПЕК в июле нарастил добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей в день по сравнению с июнем - до 32,869 млн баррелей в день.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе организации за август.

"Больше всего добыча нефти увеличилась в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, в то время как снижение объемов нефтепроизводства продемонстрировали Ирак, Ангола и Венесуэла", - отмечается в докладе.

Ливия в июле продолжила наращивать добычу нефти, увеличив ее в месячном выражении на 154,3 тыс. баррелей в день, до 1,001 млн баррелей в день. Аналогичный показатель в Нигерии вырос на 34,3 тыс. баррелей в день, до 1,748 млн баррелей в день. Добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 31,8 тыс. баррелей в день, до 10,067 млн баррелей в день. Это на 9 тыс. баррелей в день выше оговоренного сделкой ОПЕК+ потолка добычи для королевства.

Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанационного уровня (около 4 млн баррелей в день), в июле увеличил объем нефтепроизводства на 6,9 тыс. баррелей в день, до 3,824 млн баррелей в день.

Добыча нефти в Ираке снизилась на 33,1 тыс. баррелей в день, до 4,468 млн баррелей в день, в Анголе - на 19,3 тыс. баррелей в день, до 1,646 млн баррелей в день, в Венесуэле - на 15,8 тыс. баррелей в день, до 1,932 млн баррелей в день.