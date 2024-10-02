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ОПЕК+ может скорректировать график компенсации перепроизводства добычи нефти

ОПЕК+ может скорректировать график компенсации перепроизводства добычи нефти Страны ОПЕК+ могут скорректировать график компенсации недосокращенных объемов добычи нефти.
Энергетика
2 октября 2024 г. 17:42
ОПЕК+ может скорректировать график компенсации перепроизводства добычи нефти

Страны ОПЕК+ могут скорректировать график компенсации недосокращенных объемов добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Сейчас идет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Среди стран, которые недосокращали добычу нефти в соответствии со всеми договоренностями ОПЕК+, находятся Ирак, Казахстан, а также Россия. Сильнее всех уровень производства нефти, согласно данным последнего отчета ОПЕК, превышал Ирак - на 228 тыс. б/с.

Согласно действующему графику, Ирак должен будет скомпенсировать сокращение добычи нефти на 1,44 млн б/с, Казахстан - на 699 тыс. б/с, а Россия - на 480 тыс. б/с. Компенсационный период продлится по сентябрь 2025 года.

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