ОПЕК+ может скорректировать график компенсации перепроизводства добычи нефти

Страны ОПЕК+ могут скорректировать график компенсации недосокращенных объемов добычи нефти.

Страны ОПЕК+ могут скорректировать график компенсации недосокращенных объемов добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Сейчас идет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Среди стран, которые недосокращали добычу нефти в соответствии со всеми договоренностями ОПЕК+, находятся Ирак, Казахстан, а также Россия. Сильнее всех уровень производства нефти, согласно данным последнего отчета ОПЕК, превышал Ирак - на 228 тыс. б/с.

Согласно действующему графику, Ирак должен будет скомпенсировать сокращение добычи нефти на 1,44 млн б/с, Казахстан - на 699 тыс. б/с, а Россия - на 480 тыс. б/с. Компенсационный период продлится по сентябрь 2025 года.