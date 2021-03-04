ОПЕК+ может продлить сокращение добычи на 1 млн б/с в апреле

Страны ОПЕК+ могут отложить рост добычи нефти на 0,5 млн б/с на май - июль

Министры ОПЕК+ обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, которое в феврале - марте взяла на себя Саудовская Аравия, и на апрель. При этом Россия может получить возможность небольшого прироста добычи.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Саудиты продлят сокращение на 1 млн баррелей в сутки", - сказал он, добавив, что Россия при этом сможет "немного нарастить". При этом дискуссии относительно вариантов действий в апреле еще продолжаются, этот сценарий пока не является базовым, добавил он.

Министры ОПЕК+ могут отложить восстановление добычи нефти на оговоренные 0,5 млн баррелей в сутки на май и распределить его на три месяца, добавил источник.

"На май, июнь и июль", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда страны ОПЕК+ получат возможность увеличивать добычу нефти на 0,5 млн б/с. В настоящее время переговоры стран ОПЕК+ продолжаются.

Другой источник ТАСС подтвердил, что обсуждается продление нынешнего уровня сокращения добычи нефти на апрель.

Согласно базовому сценарию, Саудовская Аравия сохранит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, а Россия и Казахстан смогут увеличить производство в целом на 118 тыс. б/с., сообщил источник в ОПЕК.