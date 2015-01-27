​ОПЕК: Мировую нефтяную промышленность может охватить хаос

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Если в сферу добычи нефти не будут привлечены новые инвестиции, в добыче и продаже нефти могут возникнуть большие проблемы. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава организации стран-экспортеров нефти ОПЕК Абдалла Аль-Бадри.

Руководитель организации отметил, что объем продаж нефти на мировом рынке за последние шесть лет достиг самой низкой отметки и, при отсутствии дополнительных инвестиций, нефтяную промышленность может охватить хаос.

По информации, в США еженедельная добыча упала до 402,1 млн. баррелей. Аналогичный показатель был зафиксирован в 1982 году.

Президент Goldman Sachs Group Inc. Гэри Кон (Gary Cohn) в своем интервью CNBC отметил, что если ОПЕК не снизит добычу, не позднее чем через 3 года стоимость нефти будет колебаться в пределах 30 долларов/баррель.