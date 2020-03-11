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ОПЕК изменила прогноз добычи нефти в Азербайджане на этот год

​ОПЕК изменила прогноз добычи нефти в Азербайджане на этот год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обнародовала прогноз по ежесуточной добыче нефти в Азербайджане на 2020 год.

Как сообщает Report со ссылкой на мартовский отчет ОПЕК, в этом году ежесуточная добыча нефти в Азербайджане сократится на 10 тыс. баррелей.

Согласно новому прогнозу, в 2020 году добыча нефти в стране составит около 770 тыс. баррелей в сутки.

В предыдущем отчете ОПЕК отмечалось, что в этом году ежедневная добыча нефти в Азербайджане вырастет на 10 тыс. баррелей и составит 800 тыс. баррелей.

Согласно документу, за прошедший год средняя добыча нефти в Азербайджане сократилась на 20 тыс. баррелей и составила 790 тыс. баррелей в сутки.

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