ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти на 2021 год

понижение произошло в основном из-за пересмотра прогнозов добычи в сторону понижения для Индонезии, Великобритании, Азербайджана, Бразилии и Норвегии

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата вне организации в 2021 году — на 26 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает ее на уровне 63,76 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе Организации стран — экспортёров нефти

"Темпы роста добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году были пересмотрены в сторону понижения на 26 тысяч баррелей в сутки, и теперь прогнозируется рост на 0,81 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 63,76 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

Организация отмечает, что понижение произошло в основном из-за пересмотра прогнозов добычи в сторону понижения для Индонезии, Великобритании, Азербайджана, Бразилии и Норвегии. Между тем, добавляет ОПЕК, прогнозы добычи в США и Канаде были пересмотрены в сторону увеличения по сравнению с предыдущей оценкой в связи с более высоким, чем ожидалось, объемом во втором квартале 2021 года.

В 2022 году, согласно докладу, добыча нефти вне организации вырастет на 2,1 миллиона баррелей в сутки — в среднем до 65,85 миллиона баррелей в сутки.

В 2020 году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК составила 62,94 миллиона баррелей в сутки, оценивает ОПЕК.

ОПЕК по-прежнему ждет снижения добычи нефти в США в 2021 году до 11,2 миллиона баррелей в сутки, в 2022 году прогнозирует рост до 11,73 миллиона баррелей в сутки.

"Ожидается, что добыча нефти в США в 2021 году снизится на 0,12 миллиона баррелей год к году, в среднем до 11,2 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

В 2022 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти в США на 0,53 миллиона баррелей в сутки — до 11,73 миллиона баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, в 2020 году добыча нефти в США снизилась в среднем на 0,93 миллиона баррелей в сутки — до 11,31 миллиона баррелей в сутки.