ОПЕК, Алжир и Катар поддерживают соглашение Москвы и Эр-Рияда по нефти

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, а также министры энергетики Катара и Алжира Мохаммед бен Салех аль-Сада и Нуреддин Бутерфа заявили, что поддерживают договоренности о совместных действиях в целях стабилизации цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поддерживаем соглашение Саудовской Аравии и РФ", - заявил министр энергетики Катара.

При этом, министр энергетики Алжира призвал к большей координации между странами ОПЕК, а генсек ОПЕК призвал мировых производителей нефти поддержать усилия Саудовской Аравии и России по стабилизации рынка нефти.