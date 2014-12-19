​Нефтяные доходы OPEC сократятся в 2015 году на 46%

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Нефтяные доходы членов Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) могут сократиться в 2015 году на 46% в сравнении с текущим годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, согласно докладу Управления энергетической информации (EIA) США по энергетической ситуации на краткосрочный период за декабрь, учитывая, что чистая прибыль от экспорта нефти в 2014 году OPEC составит 700 млрд. долларов, в 2015 году она сократится до 446 млрд. долларов.

При этом отмечается, что доходы в 2014 году, в сравнении с 2013 годом, упали на 14%.