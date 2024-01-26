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ООН: Грузоперевозки через Суэцкий канал упали на 45% за два месяца атак хуситов

ООН: Грузоперевозки через Суэцкий канал упали на 45% за два месяца атак хуситов Объем грузоперевозок через Суэцкий канал сократился на 45% с начала атак йеменских хуситов на суда в Красном море.
Энергетика
26 января 2024 г. 16:13
ООН: Грузоперевозки через Суэцкий канал упали на 45% за два месяца атак хуситов

Объем грузоперевозок через Суэцкий канал сократился на 45% с начала атак йеменских хуситов на суда в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Количество судов, прошедших за два месяца через Суэцкий канал, снизилось на 39%.

Руководитель отдела торговой логистики ЮНКТАД Ян Хоффманн заявил о нарушениях в трех основных для мировой торговли маршрутах. Речь идет о перебоях в поставках зерна и нефти, возникших после начала военного конфликта между Россией и Украиной, а также о перевозках по Панамскому каналу. Из-за низкого уровня воды в результате засухи судоходство по этому маршруту в декабре сократилось на 36% в годовом выражении и на 62% относительно показателей 2022 года.

Йеменские хуситы после начала конфликта на Ближнем Востоке заявили, что намерены обстреливать суда в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В январе США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Из-за угроз безопасности ряд нефтегазовых компаний и перевозчиков нефти, в частности Shell, QatarEnergy и Kuwait Oil Tanker, приостановили перевозки в Красном море на неопределенный срок.

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Версия на английском языке Freight through Suez Canal down 45% since Houthi attacks

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