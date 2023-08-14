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Оманская и германская компании договорились о поставках 400 тыс. тонн СПГ в год

Оманская и германская компании договорились о поставках 400 тыс. тонн СПГ в год Компания Oman LNG заключила соглашение с германской Securing Energy for Europe (SEFE) о поставках около 400 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Энергетика
14 августа 2023 г. 16:56
Оманская и германская компании договорились о поставках 400 тыс. тонн СПГ в год

Компания Oman LNG заключила соглашение с германской Securing Energy for Europe (SEFE) о поставках около 400 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Информационное агентство Омана.

Церемония подписания документа прошла в Маскате. На ней присутствовал министр энергетики и природных ресурсов султаната Салем бен Насер аль-Ауфи. В соответствии с соглашением, Oman LNG с 2026 года будет поставлять около 400 тыс. тонн СПГ в год в течение четырех лет.

Оман является крупным поставщиком нефти, главным потребителем которой выступает Китай. Султанат также входит в десятку крупнейших в мире поставщиков СПГ. В течение последних нескольких лет Оман вкладывал средства в увеличение мощностей по производству СПГ для удовлетворения спроса в Азии и Европе.

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