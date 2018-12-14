Оман сократит добычу нефти на 2 процента из-за соглашения ОПЕК+

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Оман сократит добычу нефти на 2 процента по сравнению с январем в течение первоначального периода в шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме министерства нефти и газа Омана, направленном закупщикам оманской нефти.

В письме говорится, что сокращение производства связано с выполнением соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении мировых поставок.

Отметим, что Оман не является членом ОПЕК.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.