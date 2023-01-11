Ограничение цен на нефть обходится России в более чем 170 млн долларов в сутки

Введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится РФ в 160 млн евро (172 млн долларов) ежедневно. Эта цифра вырастет до 280 млн долларов в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты.

Введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится РФ в 160 млн евро (172 млн долларов) ежедневно. Эта цифра вырастет до 280 млн долларов в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg cы ссылкой на данные хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным центра, если продолжить снижение ценового потолка с 60 до 25-35 долларов за баррель, то это сократит доходы России от экспорта нефти как минимум еще на 100 млн евро. В числе других предлагаемых мер - ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции, что может сократить доходы РФ еще на 200 млн евро в день.

В CREA уточнили, что Россия до сих пор отгрузила сырую нефть на сумму 3,1 млрд евро на судах стран, на которые распространяется ценовой потолок.

"Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось столь значительным, как и ожидалось", - сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива в 60 долларов за баррель.

Ранее Bloomberg сообщило, что ограничение цен на российскую нефть сделали РФ более зависимой от своих новых основных покупателей - Китая и Индии. При этом, по данным индийских СМИ, Нью-Дели может поддержать потолок цен на нефть, если стоимость барреля поднимется выше 60 долларов.