Оглашены предварительные сроки поставок SOCAR ресурсов "Роснефти" в Украину

SOCAR New Energy предлагает спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне с премией 40 долларов США за тонну

Компания SOCAR New Energy, будущий оператор поставок ресурсов «Роснефти» в Украину, начала предметные переговоры о сотрудничестве с украинскими импортерами СУГ.

Как передает Report, об этом enkorr сообщили участники рынка.

На протяжении 18-19 мая в киевском офисе компании «Сокар-Украина» были проведены встречи с ведущими операторами, в частности с «Надеждой», WOG, OKKO, «БРСМ», «Авантаж-7», KLO.

Планируется, что первый объем по TERM-контрактам компания сможет предложить с июля 2021 года. В трейдерских кругах циркулирует информация о том, что премия по контракту может составить 25 долларов США за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest.

Напомним, что премия по TERM-контрактам с Proton Energy в 2021 году составляла 16,8 долларов США за тонну.

Пока SOCAR New Energy предлагает спотовые партии автогаза «Роснефти» в мае и июне с премией 40 долларов США за тонну к среднемесячному daf Brest. Такую цену украинские трейдеры считают адекватной, поскольку спред между котировками daf Brest и daf Ukraine, на которую ориентируются длинные контракты ТШО и «Лукойла», за 20 дней мая составил 74 долларов США.

«С учетом пошлины выйдет примерно +50 долларов США, и это выгоднее, чем любой ресурс из России, Беларуси или Казахстана», – отметил один из участников закрытых встреч с SOCAR New Energy.

Опрошенные собеседники отмечают, что SOCAR New Energy акцентирует на готовности начать отгрузки СУГ в конце мая, хотя операторы считают такую вероятность крайне низкой. Так, на 20 число в майских планах «Российских железных дорог» заявок с заводов «Роснефти» в Украину нет.

«Это не происходит так быстро. В лучшем случае первые объемы поедут в первой декаде июня», – считает один из опрошенных трейдеров.

Как сообщил ранее Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, с Российской нефтяной компанией “Роснефть” подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых “Роснефтью” нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Курировать продажи и общение с контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Между тем, не исключена и роль украинского офиса компании в распределении и продаже объемов в Украине.