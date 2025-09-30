OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

SOCAR придает особое значение международному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и полностью открыта для сотрудничества с Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).

Как сообщает Report, об этом менеджер программы низкоуглеродного развития OGCI Лорен Уорд (Lauren Ward) заявила на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

По ее словам, в 2021 году в рамках пилотного проекта в Ираке была запущена спутниковая кампания.

"Увидев успех модели, в 2022 году мы расширили инициативу еще на три страны – Казахстан, Алжир и Египет. В 2023 и 2024 годах мы усовершенствовали подход, создав возможности для добровольного сотрудничества компаний-членов OGCI в определенных регионах. В результате кампания охватила более пяти стран, включая Азербайджан", - сказала она.

Уорд отметила, что кампания охватила семь объектов SOCAR в Азербайджане и была запущена в основном во второй половине 2024 года.

"Если после мониторинга выбросы не регистрируются, это уже считается успехом. Именно такой результат мы получили в сотрудничестве с SOCAR – на большинстве объектов никаких выбросов зафиксировано не было. С другой стороны, после того как мы предоставили SOCAR данные о выбросах, обнаруженных с помощью спутника, компания поделилась ими с операционными командами и в короткие сроки смогла их сократить. В результате выбросы на этих объектах были снижены до уровня, не обнаруживаемого спутниками", - добавила она.