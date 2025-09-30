Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 17:50
    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    SOCAR придает особое значение международному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и полностью открыта для сотрудничества с Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).

    Как сообщает Report, об этом менеджер программы низкоуглеродного развития OGCI Лорен Уорд (Lauren Ward) заявила на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По ее словам, в 2021 году в рамках пилотного проекта в Ираке была запущена спутниковая кампания.

    "Увидев успех модели, в 2022 году мы расширили инициативу еще на три страны – Казахстан, Алжир и Египет. В 2023 и 2024 годах мы усовершенствовали подход, создав возможности для добровольного сотрудничества компаний-членов OGCI в определенных регионах. В результате кампания охватила более пяти стран, включая Азербайджан", - сказала она.

    Уорд отметила, что кампания охватила семь объектов SOCAR в Азербайджане и была запущена в основном во второй половине 2024 года.

    "Если после мониторинга выбросы не регистрируются, это уже считается успехом. Именно такой результат мы получили в сотрудничестве с SOCAR – на большинстве объектов никаких выбросов зафиксировано не было. С другой стороны, после того как мы предоставили SOCAR данные о выбросах, обнаруженных с помощью спутника, компания поделилась ими с операционными командами и в короткие сроки смогла их сократить. В результате выбросы на этих объектах были снижены до уровня, не обнаруживаемого спутниками", - добавила она.

    SOCAR выбросы сотрудничество Лорен Уорд
    OGCI: SOCAR-ın əksər obyektlərində emissiya qeydə alınmayıb

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей