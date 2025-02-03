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Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном

Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном В Европейском союзе уверены, что 2025 год станет этапом дальнейшего укрепления энергосотрудничества с Азербайджаном.
Энергетика
3 февраля 2025 г. 15:00
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном

В Европейском Союзе уверены, что 2025 год станет этапом дальнейшего укрепления энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report заявил официальный представитель ЕС.

"Учитывая нынешнюю ситуацию в ЕС с поставками газа, перспективы и наши общие планы по дальнейшему увеличению поставок этого энергоресурса из Азербайджана и расширению Южного газового коридора (ЮГК), мы уверены, что 2025 станет годом дальнейшего углубления наших двусторонних энергетических отношений. Это поможет обеспечить большую диверсификацию наших энергопоставок, направленную на прекращение импорта российских ресурсов", - отметил собеседник агентства.

Официальный представитель подчеркнул, что прошедший год стал очередным успешным этапом в реализации стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики.

"Аспекты энергетического перехода в нашем стратегическом партнерстве вышли на первый план в 2024 году, особенно в связи с тем, что Азербайджан председательствовал на ежегодной конференции ООН по изменению климата [COP29]. В особенности нас радует то, что наши совместные усилия по борьбе с выбросами метана в цепочках поставок нефти и газа приносят свои плоды в рамках Глобального обязательства по метану [Global Methane Pledge]", - отметили в ЕС.

ЕС и Азербайджан намерены продолжать сотрудничество по ЮГК: "Конечно, это зависит от коммерческой целесообразности и рыночного спроса. Евросоюз продолжает политическую поддержку поставкам газа по ЮГК, а коммерческие игроки знают, что Азербайджан является важным поставщиком газа на потребительский рынок ЕС. Участникам рынка предстоит оценить реальные возможности и договориться о коммерческих условиях увеличения объемов, которые послужат основой для инвестиций в увеличение пропускной способности трубопроводов".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi nümayəndə: "Aİ bu il Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyi hədəfləyir"

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