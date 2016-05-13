 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Официальные лица Греции и ЕС примут участие в церемонии закладки фундамента TAP

    Алексис Ципрас и Марош Шефчович отправятся в Салоники для участии в церемонии

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович примут участие в церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP). 

    Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизах правительства Греции и Еврокомиссии.

    По информации, для участия в церемонии А.Ципрас отправится в Салоники из Афин (Греция).

    Как заявили в Еврокомиссии, М.Шефчович не только примет участие в церемонии, но и выступит на Энергетическом форуме Греции на тему "Европейский энергетический союз: от планов к реальности".

    Отметим, что, по распространенной информации, спустя 10 дней после этого мероприятия ожидается официальный визит президента России Владимира Путина в Афины. Ожидается, что В.Путин предложит поставки "Газпромом" газа в Евросоюз по трубопроводу Греция-Италия. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi