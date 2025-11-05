ОЭС готовится сформировать углеродный рынок для стран-членов

С целью формирования углеродного рынка Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который мог бы стимулировать "зеленые" инвестиции и экономически эффективное сокращение выбросов, предпринимаются соответствующие шаги.

Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан.

"Хотя многие страны ОЭС уже реализуют национальные меры по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости к катастрофам, уровень региональной координации пока остается неравномерным - различаются возможности, финансирование и управленческие подходы", - отметил генсек.

По его словам, в этом контексте ОЭС выступает в роли посредника и платформы для обмена знаниями, помогая странам согласовывать климатическую политику, масштабировать пилотные инициативы и выстраивать совместные механизмы.

"Это создает основу для перехода региона к устойчивой, низкоуглеродной экономике и укрепления его климатической устойчивости", - добавил Асад М. Хан.

Генсек подчеркнул, что Азербайджан играет стратегическую и активную роль в деятельности ОЭС, эффективно используя свое географическое положение между Каспийским морем, Кавказом и Центральной Азией для развития регионального взаимодействия в сферах климата, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

"Среди ключевых инициатив Азербайджана можно отметить создание Центра чистой энергии ОЭС в Баку (CECECO), который будет способствовать развитию рынков возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также запуск совместной инициативы RESCUE по эффективному использованию ресурсов и развитию циркулярной экономики", - подчеркнул Асад М. Хан.

Он напомнил, что устав CECECO вступил в силу 26 августа 2025 года, что станет ключевой платформой для ускорения энергетического перехода в регионе.

"Его деятельность будет сосредоточена на развитии низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата энергетической инфраструктуры, содействии развитию производства и услуг с более высокой добавленной стоимостью, а также облегчении передачи знаний и технологий между странами ОЭС в рамках Глобальной сети региональных центров по устойчивой энергетике (GN-SEC)", - отметил генсек.

Асад М. Хан подчеркнул, что CECECO сосредоточится на практических проектах, адаптированных к потребностям стран-членов, особенно тех, где доступ к современным ВИЭ-технологиям ограничен.

"CECECO обеспечит техническую помощь, подготовку специалистов и мобилизацию инвестиций для внедрения решений на местах. Посредством мобилизации инвестиций и в тесном сотрудничестве с международными партнерами Центр создаст основу для динамичного регионального рынка чистой энергии и стимулирует устойчивый промышленный рост в пространстве ОЭС", - добавил генсек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.