Очередное заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии состоится в Нур-Султане

Очередное 17-е заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии состоится в 2020 году в Нур-Султане.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на 16-м заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии в Баку.

По итогам встречи подписан протокол. Документ подписали сопредседатели межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

На встрече министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что с 1995 года Азербайджан инвестировал в Казахстан 200 млн долларов, а объем казахстанских инвестиций в Азербайджан составляет 83 млн долларов.

"Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 55,4% - до 221 млн долларов. Экспорт в 2018 году увеличился на 36,1%, импорт - на 61,5%. За 8 месяцев года товарооборот возрос на 11% и составил 168 млн долларов", - сказал министр.