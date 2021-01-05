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Обязательства Азербайджана по добыче в феврале-марте не изменятся

Обязательства Азербайджана по добыче в феврале-марте не изменятся На 13-м заседании министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу сырой нефти на 7,125 миллиона баррелей в феврале и на 7 миллион
Энергетика
5 января 2021 г. 22:24
Обязательства Азербайджана по добыче в феврале-марте не изменятся

На 13-м заседании министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу сырой нефти на 7,125 миллиона баррелей в феврале и на 7 миллионов 50 тыс. баррелей в марте.

Как сообщили Report в Минэнергетики, обязательства Азербайджана в размере 123 тысяч баррелей в январе этого года останутся стабильными в феврале-марте. Согласно "Декларации о сотрудничестве", в ближайшие два месяца Азербайджан увеличит суточную добычу сырой нефти на 8 000 баррелей и сохранит добычу на уровне 595 000 баррелей.

Следует отметить, что в ходе встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в достижение данного соглашения между странами ОПЕК+, продолжение диалога по установлению стабильности на нефтяном рынке и прихода сторон к согласию.

Выступая на встрече, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что неопределенность, вызванная пандемией, продолжает оказывать давление на рынок нефти, и спрос восстанавливается слабее, чем ожидалось, добавив, что необходим чуткий подход к процессу регулирования: "Основная цель для нас - обеспечение и поддержание баланса спроса и предложения на рынке. Поэтому я считаю, что переход от резкого сокращения к увеличению добычи должен быть постепенным и осторожным".

Напомним, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в организацию стран в декабре прошлого года обсуждалось повышение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Стороны договорились постепенно поднять квоту до 2 миллионов баррелей посредством проводимых каждый месяц заседаний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hasilat öhdəlikləri fevral-mart aylarında dəyişməyəcək

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