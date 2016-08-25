Обязательства крупнейших нефтяных компаний резко выросли

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ На фоне резкого падения цен на нефть некоторые из крупнейших мировых энергетических компаний страдают от крайне высокого уровня долга. Как передает Report со ссылкой на Vesti Finance, долговые обязательства компаний Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC, BP PLC и Chevron Corp. составили 184 млрд. долларов, что вдвое превысило уровень долга 2014 года. Руководители BP, Shell, Exxon и Chevron заверили инвесторов, что в 2017 году смогут генерировать достаточное количество денежных средств, чтобы обеспечить новые инвестиции и выплату дивидендов. Однако многие акционеры настроены скептически.

Менеджер Carmignac Commodities Fund Майкл Хьюлм заявил, что эти компании не смогут поддерживать текущий уровень дивидендов при ценах 50-60 долларов за баррель. ВР в свою очередь отмечает, что в следующем году ожидает возможность осуществлять новые инвестиции и выплачивать заявленные дивиденды при цене на нефть от 50-55 долларов за баррель.

Долговые обязательства растут, несмотря на сокращение издержек в миллиарды долларов и снижение инвестиций на новые проекты и текущие операции. Причем еще в течение многих лет погашение кредитов может негативно сказываться на показателях компаний, мешая им проводить необходимые инвестиции. Нефтяные компании заявляют, что у них есть немало инструментов, для того чтобы покрыть долг: продажа активов, предложение акционерам большего количества акций вместо денежных дивидендов и сокращение расходов. Рекордно низкие процентные ставки помогают облегчить некоторые проблемы.

Напомним, что отношение чистого долга к капиталу у Shell находится на уровне 28%, у BP оно составляет более 25%, в то время как у Chevron - 20%, а у Exxon - около 18%.