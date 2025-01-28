В Ташкенте обсудили шаги по созданию зеленого энергетического коридора из Азербайджана в Европу

В Ташкенте состоялось обсуждение шагов по реализации инициативы создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа".

В Ташкенте состоялось обсуждение шагов по реализации инициативы создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, замминистра энергетики Орхан Зейналов принял участие во встрече министров водного хозяйства и энергетики Узбекистана, Казахстана и Киргызстана.

Заместитель министра на встрече подчеркнул успешное развитие партнерских отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Он отметил, что политическая воля глав государств и взаимные визиты создают широкие перспективы для углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено достижениям Азербайджана в энергетическом секторе, включая возобновляемые источники энергии, развитие зеленых энергетических коридоров и инициативы, связанные с COP29.

О. Зейналов также участвовал в обсуждениях на уровне заместителей министров, посвященных проекту по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.