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В Ташкенте обсудили шаги по созданию зеленого энергетического коридора из Азербайджана в Европу

В Ташкенте обсудили шаги по созданию зеленого энергетического коридора из Азербайджана в Европу В Ташкенте состоялось обсуждение шагов по реализации инициативы создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа".
Энергетика
28 января 2025 г. 16:36
В Ташкенте обсудили шаги по созданию зеленого энергетического коридора из Азербайджана в Европу

В Ташкенте состоялось обсуждение шагов по реализации инициативы создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, замминистра энергетики Орхан Зейналов принял участие во встрече министров водного хозяйства и энергетики Узбекистана, Казахстана и Киргызстана.

Заместитель министра на встрече подчеркнул успешное развитие партнерских отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Он отметил, что политическая воля глав государств и взаимные визиты создают широкие перспективы для углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено достижениям Азербайджана в энергетическом секторе, включая возобновляемые источники энергии, развитие зеленых энергетических коридоров и инициативы, связанные с COP29.

О. Зейналов также участвовал в обсуждениях на уровне заместителей министров, посвященных проекту по развитию и передаче зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Avropaya yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması üzrə atılacaq addımlar müzakirə olunub

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