О нас

Обсуждены перспективы деятельности Азербайджана и ОАЭ в сфере экономики

Обсуждены перспективы деятельности Азербайджана и ОАЭ в сфере экономики Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) продвижение активного сотрудничества в сфере энергетики и совместные проекты “зеленой энергии”.
Энергетика
10 октября 2024 г. 18:04
Обсуждены перспективы деятельности Азербайджана и ОАЭ в сфере экономики

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) продвижение активного сотрудничества в сфере энергетики и совместные проекты “зеленой энергии”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан Ахмедом Аль-Джабиром.

На встрече было подчеркнуто, что поставлена цель превращения Азербайджана в страну чистой окружающей среды и "зеленой" энергетики, а также представлена информация о реализуемых проектах в направлении эффективного использования энергии, создания новых устойчивых источников энергии и статусе их реализации. Также обсуждены совместные проекты SOCAR с компаниями ОАЭ ADNOC и Masdar и вопросы перспектив их реализации.

Стороны также обсудили перспективы совместной деятельности Азербайджана и ОАЭ в экономической сфере, продвижение активного сотрудничества в энергетике и партнерство в рамках COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan BƏƏ ilə birgə “yaşıl enerji” layihələrini müzakirə edib

Другие новости из категории

Газпром и Венгрия подписали меморандум о возможности роста поставок газа
"Газпром" и Венгрия подписали меморандум о возможности роста поставок газа
10 октября 2024 г. 18:28
ВБ: Азербайджан получит доход в размере свыше 500 млн долларов в год за счет мер по повышению энергоэффективности
ВБ: Азербайджан получит доход в размере свыше 500 млн долларов в год за счет мер по повышению энергоэффективности
10 октября 2024 г. 17:37
Айтен Гаджиева: BP сократит выбросы в регионе на 11% за счет проектов зеленой энергии
Айтен Гаджиева: BP сократит выбросы в регионе на 11% за счет проектов "зеленой" энергии
10 октября 2024 г. 14:16
Страны ЕС за 7 месяцев сократили импорт азербайджанской нефти на 28,5%
Страны ЕС за 7 месяцев сократили импорт азербайджанской нефти на 28,5%
10 октября 2024 г. 13:16
SOCAR обсудила с японской компанией сотрудничество в энергопереходе
ФотоSOCAR обсудила с японской компанией сотрудничество в энергопереходе
10 октября 2024 г. 11:37
Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям 
Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям 
10 октября 2024 г. 11:29
Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту зеленой энергии
Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту "зеленой энергии"
10 октября 2024 г. 11:17
СПБУ “Satti” будет задействована в буровых работах на месторождении Челекен в туркменском секторе Каспия
СПБУ “Satti” будет задействована в буровых работах на месторождении Челекен в туркменском секторе Каспия
10 октября 2024 г. 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
10 октября 2024 г. 09:29
В ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
В ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
10 октября 2024 г. 01:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi