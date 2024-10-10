Обсуждены перспективы деятельности Азербайджана и ОАЭ в сфере экономики

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) продвижение активного сотрудничества в сфере энергетики и совместные проекты “зеленой энергии”.

Азербайджан обсудил с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) продвижение активного сотрудничества в сфере энергетики и совместные проекты “зеленой энергии”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан Ахмедом Аль-Джабиром.

На встрече было подчеркнуто, что поставлена цель превращения Азербайджана в страну чистой окружающей среды и "зеленой" энергетики, а также представлена информация о реализуемых проектах в направлении эффективного использования энергии, создания новых устойчивых источников энергии и статусе их реализации. Также обсуждены совместные проекты SOCAR с компаниями ОАЭ ADNOC и Masdar и вопросы перспектив их реализации.

Стороны также обсудили перспективы совместной деятельности Азербайджана и ОАЭ в экономической сфере, продвижение активного сотрудничества в энергетике и партнерство в рамках COP29.