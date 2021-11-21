Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовой сфере

Делегация во главе с заместителем премьер-министра, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахином Мустафаевым находится с визитом в Тегеране.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахином Мустафаевым находится с визитом в Тегеране.

Как передает Report, сегодня Ш.Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Джавадом Овджи.

Было отмечено, что существующее сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области нефти и газа является взаимовыгодным и плодотворным.

Обсуждено состояние реализации существующих договоренностей в области газообмена, и было признано целесообразным продолжить работу, проводимую в этих рамках.

При этом было подчеркнуто, что есть большой потенциал для сотрудничества, а также состоялись полезные обсуждения по углублению сотрудничества в нефтегазовой сфере.

На встрече присутствовал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.