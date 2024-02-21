Обсуждено энергетическое сотрудничество Азербайджана и США

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и США оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии".
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "Х".
"В Вашингтоне проведены обсуждения с секретарем по энергетике США Дженнифер Грэнхолм, которые обновили нашу повестку дня двустороннего энергетического сотрудничества в соответствии с современными вызовами. Азербайджано-американское энергетическое сотрудничество было оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии", - говорится в публикации.
Vaşinqtonda ABŞ Enerji Departamentinin katibi Cennifer Qranholm ilə müasir çağırışlara uyğun ikitərəfli enerji əməkdaşlığı gündəliyimizi yeniləyən müzakirələrimiz oldu. Azərbaycan -ABŞ enerji tərəfdaşlığını #YaşılEnerji dəhlizlərinin inkişafı müstəvisində dəyərləndirdik. pic.twitter.com/Y7ZekrSWPO