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Обсуждено энергетическое сотрудничество Азербайджана и США

Обсуждено энергетическое сотрудничество Азербайджана и США Энергетическое сотрудничество Азербайджана и США оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии".
Энергетика
21 февраля 2024 г. 10:52
Обсуждено энергетическое сотрудничество Азербайджана и США

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и США оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "Х".

"В Вашингтоне проведены обсуждения с секретарем по энергетике США Дженнифер Грэнхолм, которые обновили нашу повестку дня двустороннего энергетического сотрудничества в соответствии с современными вызовами. Азербайджано-американское энергетическое сотрудничество было оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan-US energy cooperation discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-ABŞ enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib

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