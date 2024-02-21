Обсуждено энергетическое сотрудничество Азербайджана и США

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и США оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии".

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и США оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "Х".

"В Вашингтоне проведены обсуждения с секретарем по энергетике США Дженнифер Грэнхолм, которые обновили нашу повестку дня двустороннего энергетического сотрудничества в соответствии с современными вызовами. Азербайджано-американское энергетическое сотрудничество было оценено в плоскости развития коридоров "зеленой энергии", - говорится в публикации.