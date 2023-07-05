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Обсуждена реализация Меморандума о стратегическом партнерстве в энергосфере между Азербайджаном и ЕС

Обсуждена реализация Меморандума о стратегическом партнерстве в энергосфере между Азербайджаном и ЕС В Вене обсудили реализацию ”Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере".
Энергетика
5 июля 2023 г. 19:36
Обсуждена реализация Меморандума о стратегическом партнерстве в энергосфере между Азербайджаном и ЕС

В Вене обсудили реализацию ”Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) о стратегическом партнерстве в энергетической сфере".

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, в рамках визита в Вену состоялись встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с комиссаром Европейского союза по вопросам энергетики Кадри Симсон и председателем и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуяне.

На встрече с комиссаром ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон состоялся обмен мнениями о реализации “Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики”, а также о возможностях сотрудничества по платформе энергетического диалога, представленной различными участниками рынка в целях энергетической безопасности и успешного осуществления энергетического перехода.

Была рассмотрена текущая ситуация в направлении расширения Южного газового коридора, а также строительства трубопроводной инфраструктуры на территории Европы, отмечена важность усилий по ускорению процессов.

На встрече с председателем и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуяне были обсуждены вопросы, связанные с разработкой газоконденсатного месторождения ”Абшерон“, реализацией солнечных и ветровых проектов общей мощностью 500 МВт. Было подчеркнуто значение сотрудничества Азербайджана с Total Energies в реализации проектов по “зеленой энергии”, и в этом аспекте было отмечено, что реализация проектов ветряных электростанций мощностью 250 МВт, солнечных электростанций мощностью 250 МВт в Нахчыване, а также систем хранения энергии будет способствовать сотрудничеству в сфере “зеленой энергии”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Aİ arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair memorandumun icrası müzakirə olunub

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