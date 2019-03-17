Баку и Астана обсудили вопрос транзита казахстанской нефти через Азербайджан.

Как передает Report, данный вопрос был в повестке дня в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

На встрече стороны затронули такие темы, как выполнение обязательств, принятых в рамках новой Декларации о партнерстве, состояние мирового энергетического рынка и работы, проделанные в рамках совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Бозумбаев рассказал о разработке «Кашаган», «Тенгиз» и других месторождений, а также маршрутов, через которые в ближайшем будущем планируется вывести дополнительные объемы казахстанских энергоресурсов на мировые рынки. Также был обсужден вопрос транзита казахстанской нефти и нефтепродуктов через Азербайджан и поставки и транзит сжиженного природного газа (СПГ) в Азербайджан через Каспийское море.

Отметим, что Бозумбаев также пригласил Шахбазова на «Неделю энергетики Казахстана», которая пройдет в Астане в сентябре 2019 года.