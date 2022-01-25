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Обсужден предварительный проект дорожной карты по ветроэнергетике в море

Обсужден предварительный проект дорожной карты по ветроэнергетике в море Состоялась презентация предварительного проекта дорожной карты по использованию энергии ветра в азербайджанской акватории Каспийского моря.
Энергетика
25 января 2022 г. 09:59
Обсужден предварительный проект дорожной карты по ветроэнергетике в море
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Состоялась презентация предварительного проекта дорожной карты по использованию энергии ветра в азербайджанской акватории Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, презентация состоялась во время приема министром энергетики Пярвизом Шахбазовым миссии Всемирного банка во главе с главным специалистом по энергетике Ясемин Орудж, которая находится с визитом в Баку.

На встрече были проведены обсуждения проекта. Были рассмотрены различные сценарии использования потенциала ветроэнергетики в азербайджанской акватории Каспийского моря, состоялся обмен мнениями о возможностях строительства мощностей в конкретных зонах, где могут быть реализованы пилотные и коммерческие проекты. Подчеркнуто, что разрабатываемая дорожная карта будет способствовать привлечению частных инвестиций в отрасль и увеличению экспорта энергии в будущем.

На заседании обсуждены перспективы и направления дальнейшего сотрудничества между министерством и Всемирным банком.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, World Bank discuss draft roadmap on offshore wind energy
Версия на азербайджанском языке ФотоDənizdə külək enerjisinə dair Yol Xəritəsinin ilkin layihəsi müzakirə olunub

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