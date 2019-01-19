SOCAR обнародовал осуществленные за последние годы реформы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) применяются корпоративные стандарты и правила по устойчивому развитию, борьбе с коррупцией и прозрачности, управлению рисками, управлению операциями по закупкам и прочим сферам.

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report касательно реализованных в последние годы реформ (меры по оптимизации, меры по оптимизации организационной структуры, управления, производства).

"В соответствии с поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачей о превращении SOCAR в международную нефтегазовую компанию, с 2007 года SOCAR предприняла важные шаги в этом направлении и начала сотрудничать с имеющими передовой опыт ведущими мировыми аудиторскими консалтинговыми компаниями. На сегодняшний день многие основные цели достигнуты, SOCAR действует как эффективная транснациональная компания, и стала глобальным брендом Азербайджана, получая большую часть доходов для страны на международных рынках. Реформы для достижения этой цели начались еще в 2008 году. Впервые в SOCAR были внедрены цифровая система SAP ERP по управлению бизнес-ресурсами и Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применены ключевые элементы корпоративного управления, и в соответствии с этим улучшена структура управления SOCAR. Так, в соответствии с опытом международных нефтегазовых компаний, в структуре управления SOCAR были созданы соответствующие независимые коллегиальные органы управления (Комитет по управлению рисками, Аудиторский комитет, Комитет по закупкам, Комитет по управлению кадрами, информационной безопасности и пр.)", - отметили в компании.

Было отмечено, что в SOCAR применены корпоративные стандарты и правила по устойчивому развитию, борьбе с коррупцией и прозрачности, управлению рисками, управлению операциями по закупкам и прочим сферам.

В компании напомнили, что с 2012 года совместно с известной международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY) на основных производственных предприятиях SOCAR начаты проекты по повышению эффективности операций и оптимизации затрат, во многих учреждениях осуществлен переход от трехступенчатой к двухступенчатой системе управления, предприняты другие меры по сокращению расходов: "Основная цель этих проектов - выявление проблемных бизнес-процессов на предприятиях и повышение эффективности операций, касающихся производства, технологий, персонала, снабжения, транспорта, подрядных работ и пр., достижение сокращения затрат. В результате рост годовой экономической эффективности превысил 128,7 млн манатов, деятельность сотрудников компании оптимизирована на 27%. Начиная с 2016 года, SOCAR совместно с EY запустила проект по нормализации материально-производственных запасов в целях своевременного и бесперебойного обеспечения производства материально-производственными запасами, рационального использования оборотного капитала, определения оптимального уровня складских запасов. "Проект трансформации процессов управления человеческими ресурсами" реализуется в SOCAR с 2015 года. В рамках этого проекта передовые международные практики по планированию численности персонала, приему на работу и адаптации, обучению и развитию, карьерному росту, мотивации сотрудников внедряются через систему SAP ERP. В 2018 году SOCAR в целях развития партнерских отношений с международными нефтегазовыми компаниями, соответствия производственным стандартам, согласованным этими компаниями, и участия в разработке указанных стандартов становится членом Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP), и начинает активную деятельность в этой международной организации. Реформы, направленные на превращение SOCAR в более эффективную глобальную компанию, регулярно оцениваются известными рейтинговыми компаниями. В результате Ernst & Young в 2018 году оценила систему корпоративного управления SOCAR как "сильную компанию"".