Обнародованы планы по месторождениям "Бахар" и "Гум-дениз" на этот год

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Компания Greenfields Petroleum Corporation предоставила Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) смету расходов на 2017 год по газовому месторождению "Бахар" и нефтяному месторождению "Гум-дениз".

Как сообщает Report со ссылкой на Greenfields Petroleum, в этом году капитальные расходы на этот блок предусмотрены в размере 21 млн долларов, операционные расходы – 28 млн долларов.

Большая часть расходов будет направлена на 13 скважин на месторождении "Бахар" и 20 скважин на месторождении "Гум-дениз". В смету расходов входят также затраты на ремонт 5 платформ на месторождении "Бахар" и двух на месторождении "Гум-дениз".

В этом году планируется нарастить добычу газа. Так, по сравнению с добычей газа в 4 185 баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте в декабре прошлого года, в 2017 году планируется добыть 6 444 баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте.