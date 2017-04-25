Обнародованы объемы добычи с "Шахдениз"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, и по 1 апреля 2017 года добыт 81 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата.

Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", приуроченном к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Благодаря "Контракту века" Азербайджан вновь прославился как нефтяная страна, а в результате открытия гигантского месторождения "Шахдениз" с запасами 1,2 трлн кубометра газа и 240 млн тонн конденсата и реализации проекта экспорта газа стал известен как экспортер газа во всем мире. Проект "Шахдениз" - третий шедевр Гейдара Алиева. И известность, и слава месторождения связана с его именем".

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NIKO (10%) и TPAO (19%).