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    Обнародованы объемы добычи газа на месторождении "Шахдениз"

    Среднесуточные объемы добычи на месторождении Шахдениз составляют 28-29 млн кубометров газа, 6 тыс тонн конденсата

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 76 млрд кубометров газа и 19 млн тонн конденсата. Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCARХошбахт Юсифзаде.

    Представитель SOCAR сообщил, что среднесуточные объемы добычи на месторождении "Шахдениз" составляют 28-29 млн кубометров газа, 6 тыс тонн конденсата.  

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