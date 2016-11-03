Обнародованы объемы добычи газа на месторождении "Шахдениз"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 76 млрд кубометров газа и 19 млн тонн конденсата. Как передает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Представитель SOCAR сообщил, что среднесуточные объемы добычи на месторождении "Шахдениз" составляют 28-29 млн кубометров газа, 6 тыс тонн конденсата.