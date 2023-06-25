Обнародованы финансовые результаты SOCAR за 2022 год

Текущие активы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2022 году выросли на 39,6% - до 33,43 млрд манатов, а общие активы выросли на 16,5% - до 80,84 млрд манатов.

Текущие активы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2022 году выросли на 39,6% - до 33,43 млрд манатов, а общие активы выросли на 16,5% - до 80,84 млрд манатов.

Как сообщает SOCAR, об этом говорится в заключении международной аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. на финансовую отчетность компании.

"Несмотря на ослабление глобальной экономической активности и глобальное инфляционное давление, SOCAR удалось завершить прошлый год с высокими результатами.

Общий оборот компании по сравнению с 2021 годом увеличился на 53,8% - до 119,23 млрд манатов. Рост доходов SOCAR за отчетный период был обусловлен более эффективным управлением и интеграционной деятельностью предприятий, добавленной стоимостью, создаваемой цифровыми энергетическими технологиями, а также ростом цен на нефть, газ и нефтехимическую продукцию на мировом рынке.

В частности, SOCAR увеличила маржу выручки с 11,4% до 12,3%, а чистую прибыль - на 346%, завершив 2022 год с чистой прибылью 9,42 млрд манатов. Это самый высокий показатель с 2008 года, когда компания начала составлять консолидированную финансовую отчетность.

Основная часть выручки поступила от реализации сырой нефти и нефтепродуктов – рост соответственно на 60,6% и 25,9%. Наибольший рост был зафиксирован в продажах природного газа - 151%.

По информации, коэффициент использования производственного потенциала на НПЗ STAR вырос на 113%, а общий оборот Petkim - на 70,3%.

При этом общий объем производства и доходы от экспорта завода SOCAR Carbamidе выросли на 51,2% и 75,9% соответственно.

Также наблюдается тенденция к увеличению общего капитала SOCAR и объема денежных средств. Так, общий капитал SOCAR вырос на 46,5% - до 33,34 млрд манатов, а наличные денежные средства выросли на 38,6% - до 12,49 млрд манатов.