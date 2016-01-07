​Обнародована максимальная и минимальная цена на азербайджанскую нефть в прошлом году

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В прошлом году минимальная цена на азербайджанскую нефть Azeri LT CIF, транспортируемую через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемую на мировых рынках, была зафиксирована 21 декабря.

Как сообщает Report, в этот день стоимость нефти марки Azeri LT CIF составила 36,71 долларов/баррель. Это на 20,68 долларов или 36,03% ниже самого низкого показателя 2014 года.

В 2015 году дороже всего Azeri LT CIF предлагалась на Лондонской фондовой бирже 6 мая по цене 68,98 долларов за баррель, что на 48,63 долларов или 41,35% ниже самого высокого показателя 2014 года.

Отметим, что в 2014 году минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована 31 декабря (57,39 долларов/баррель), максимальная - 19 июня (117,61 долларов/баррель).