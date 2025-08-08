Обнародован объем зеленой энергии, которая будет передана в электросеть Азербайджана к концу 2027 года

К концу 2027 года в электрическую сеть Азербайджана планируется интегрировать около 2 гигаватт электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников.

Как сообщает Report, об этом директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев заявил на открытии международной акселерационной программы "Зеленый и цифровой Шелковый путь" в Баку.

По его словам, внедрение "зеленой" энергии в Азербайджане рассматривается в три этапа: "Все необходимые работы по первому этапу уже завершены. Определены земельные участки, решены вопросы, связанные с подключением к сети, подписаны необходимые договоры. Все это является результатом научного анализа. Мы считаем, что к концу 2027 года в энергосистему Азербайджана будет передано около 2 ГВт зеленой энергии", - отметил он.

Он отметил, что второй этап предполагает организацию экспорта производимой “зеленой” энергии.

"В Азербайджане существует значительный потенциал в сфере зеленой энергии, и его необходимо реализовать. Объем производства зеленой энергии будет превышать внутренние потребности, поэтому ее экспорт приобретает стратегическое значение. В этом контексте важно сформировать экспортный потенциал и развивать интерконнекторы. Необходимо целенаправленно работать в этом направлении и добиваться конкретных результатов", - отметил Абдуллаев.

Он добавил, что в настоящее время ведутся все необходимые работы по созданию четырех интерконнекторов, которые позволят передавать произведенную "зеленую” энергию.