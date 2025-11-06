Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    06 ноября, 2025
    • 12:02
    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Объем затрат по проекту разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в январе-сентябре 2025 года составил $1,3 млрд, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные BP-Azerbaijan.

    Согласно информации, в общем объеме этих затрат по проекту $388 млн составили операционные расходы (-3,5%), а также около $912 млн - капитальные затраты (-5,8%).

    Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

    В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,655%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,925%).

