Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

Азербайджан на сегодняшний день привлек около $144 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"На сегодняшний день Азербайджан привлек около $144 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор, став первой страной в регионе, открывшей Каспийское море для международных инвесторов и создавшей энергетические коридоры от Каспия к Средиземному, Черному и Адриатическому морям", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион преобразуются в единое геополитическое пространство.

"В частности, дальновидная политика президента Ильхама Алиева, которая принесла мир и стабильность на Южный Кавказ, усиливает значение Среднего коридора благодаря реализации Зангезурского коридора и укрепляет стратегические партнерства с государствами Центральной Азии, играя решающую роль в этом процессе. Наряду с нашей исторической братской связью, стратегическим партнерством и важным геостратегическим положением, соединяющим восток и запад, север и юг, еще одним мощным фактором, объединяющим наши страны, является энергетика", - добавил Шахбазов.