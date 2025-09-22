Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 16:59
    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Азербайджан на сегодняшний день привлек около $144 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "На сегодняшний день Азербайджан привлек около $144 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор, став первой страной в регионе, открывшей Каспийское море для международных инвесторов и создавшей энергетические коридоры от Каспия к Средиземному, Черному и Адриатическому морям", - сказал министр.

    Он отметил, что сегодня Центральная Азия, Южный Кавказ и Каспийский регион преобразуются в единое геополитическое пространство.

    "В частности, дальновидная политика президента Ильхама Алиева, которая принесла мир и стабильность на Южный Кавказ, усиливает значение Среднего коридора благодаря реализации Зангезурского коридора и укрепляет стратегические партнерства с государствами Центральной Азии, играя решающую роль в этом процессе. Наряду с нашей исторической братской связью, стратегическим партнерством и важным геостратегическим положением, соединяющим восток и запад, север и юг, еще одним мощным фактором, объединяющим наши страны, является энергетика", - добавил Шахбазов.

    нефтегазовый сектор инвестиции Пярвиз Шахбазов AIIF 2025
    Azərbaycanın neft-qaz sektoruna qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri açıqlanıb
    Foreign investment in Azerbaijan's oil and gas sector approaches $144 billion

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей