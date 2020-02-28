ЕК: Объемы азербайджанского газа для Европы достигнут 20 млрд кубометров

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Перспективные месторождения Азербайджана позволяют расширить проект Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт на пресс-конференции по итогам VI заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору.

"На сегодняшней встрече состоялись очень продуктивные обсуждения. Одно из них касалось будущего Южного газового коридора. Обсуждались возможности расширения этого проекта. Сейчас ведется разведка на перспективных участках Азербайджана. Поэтому есть возможности для расширения ЮГК", - сказал он.

Он отметил, что основными направлениями транспортировки азербайджанского газа в Европу являются страны Юго-Восточной Европы и государства Западных Балкан.

Представитель ЕК добавил, что в некоторых странах планируется свести к нулю зависимость от угля и перейти на природный газ: "В настоящее время объем для Европы составляет 10 млрд кубометров. Достигнута договоренность об увеличении этих объемов до 20 млрд кубометров".

По его словам, проект объединил много стран: "Мы уже являемся свидетелями завершения строительства нового коридора от Каспия до Европы через Грузию и Турцию. Я уверен, что к концу 2020 года реализация проекта Южного газового коридора будет успешно завершена, что является хорошей новостью как для страны-экспортера Азербайджана, так и для стран-импортеров и Европейского Союза. Мы очень заинтересованы в диверсификации маршрутов и источников".