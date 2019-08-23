Достигнет ли баланса рынок нефти в этом году? - Прогнозы

Объем запасов нефти в этом году может значительно сократиться.

Как передает Report, такой прогноз озвучили аналитики трех агентств: Управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и Организации стран - экспортёров нефти. При этом их некоторые прогнозные данные заметно отличаются. К примеру, в ОПЕК ожидают снижение глобальных запасов сырья в этом году на 780 тысяч баррелей в сутки. А вот в Управлении энергетической информации США прогнозируют, что цифра будет гораздо меньше – около 100 тысяч баррелей в сутки.

Однако все три организации солидарны в прогнозе касательно добычи черного золота в период с III по IV кварталы странами, не входящими в ОПЕК. А именно – почти на 2 миллиона баррелей в сутки. Спрос на сырье, как предполагается, поднимется лишь на 220 тысяч баррелей. В частности, слабое промышленное производство Китая создает угрозу падения спроса на нефть со стороны крупного импортера.

В связи с ожидаемым слабым спросом, эксперты утверждают, что запасы нефти необходимо сокращать примерно в таком же объеме - около 2 миллионов баррелей в сутки. Между тем, уровень добычи сырья странами, входящими в ОПЕК, за год сократился более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. В основном из-за снижения производства в Иране и Венесуэле. В июле увеличение показателя отмечалось в Ираке, Ливии и Нигерии.

Между тем, Саудовская Аравия уже намекала на возможное сокращение добычи, чтобы остановить падение цен. Неделю назад СМИ сообщили, что это аравийское королевство планирует урезать квоту на добычу нефти в сентябре по сравнению с августом и сохранить экспорт сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки.

Как уже сообщалось, страны ОПЕК+, участвующие в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, в июле 2019 года выполнили условия договора на 159%. При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 156%, а страны "не ОПЕК" - на 166%. Таким образом, по итогам июля страны - участницы соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года, взятому в соглашении за базовый уровень, на 1,9 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в период до марта 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тысяч баррелей - на страны "не ОПЕК". Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч баррелей в сутки и 322 тысяч баррелей в сутки соответственно).