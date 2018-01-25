Объем инвестиций в нефтяную отрасль в 2018 году вырастет примерно на 10%

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Минэнерго России прогнозирует, что рост инвестиций в нефтяную отрасль в 2018 году составит примерно 10% по сравнению с 2017 годом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью "России 24" сказал министр энергетики России Александр Новак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% в сравнении с 2017 годом", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2014-2016 годах нефтяная отрасль из-за падения цены нефти потеряла порядка $1 трлн инвестиций, что может негативно сказаться на рынке углеводородов. Он добавил, что в 2017 года из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ инвестиции впервые с 2014 года были увеличены на 6%.