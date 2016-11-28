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    Объем добычи с АЧГ сохранится на прошлогоднем уровне

    Об этом сообщил вице-президент BP Azerbaijan по внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в 2016 году сохранится на уровне прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-президент BP Azerbaijan по внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли.

    Б.Асланбейли отметил, что в этом году на проект было потрачено меньше средств, чем в прошлом: "Несмотря на это, если не возникнет каких-либо проблем, к концу года добыча сохранится на уровне прошлого года".

    Отметим, что в 2015 году с АЧГ было добыто 31,3 млн тонн нефти. 

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