Объем добычи с АЧГ сохранится на прошлогоднем уровне

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в 2016 году сохранится на уровне прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент BP Azerbaijan по внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли.

Б.Асланбейли отметил, что в этом году на проект было потрачено меньше средств, чем в прошлом: "Несмотря на это, если не возникнет каких-либо проблем, к концу года добыча сохранится на уровне прошлого года".

Отметим, что в 2015 году с АЧГ было добыто 31,3 млн тонн нефти.