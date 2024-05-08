Микаил Джаббаров: Объем экспорта газа в Болгарию превысит 55% годового потребления этой страны

В 2024 году объем газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Болгарию, примерно превысит 55% годового потребления этой страны.

В 2024 году объем газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Болгарию, примерно превысит 55% годового потребления этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

"Мы стараемся стимулировать наши предприятия к более тесному сотрудничеству. SOCAR официально представлен ​​в Болгарии с прошлого года. Азербайджан продолжает экспортировать в Болгарию энергоносители, в основном природный газ. В то же время Болгария заинтересована в проекте поставки "зеленой энергии", производимой в Азербайджане, через Грузию [в ЕС]", - отметил министр.