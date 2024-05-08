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Микаил Джаббаров: Объем экспорта газа в Болгарию превысит 55% годового потребления этой страны

Микаил Джаббаров: Объем экспорта газа в Болгарию превысит 55% годового потребления этой страны В 2024 году объем газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Болгарию, примерно превысит 55% годового потребления этой страны.
Энергетика
8 мая 2024 г. 15:44
Микаил Джаббаров: Объем экспорта газа в Болгарию превысит 55% годового потребления этой страны

В 2024 году объем газа, который будет экспортироваться из Азербайджана в Болгарию, примерно превысит 55% годового потребления этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

"Мы стараемся стимулировать наши предприятия к более тесному сотрудничеству. SOCAR официально представлен ​​в Болгарии с прошлого года. Азербайджан продолжает экспортировать в Болгарию энергоносители, в основном природный газ. В то же время Болгария заинтересована в проекте поставки "зеленой энергии", производимой в Азербайджане, через Грузию [в ЕС]", - отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: ‘Bulgaria is interested in the project of supplying green energy from Azerbaijan to Europe’
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Bolqarıstan Azərbaycandan “yaşıl enerji”nin Avropaya tədarükü layihəsində maraqlıdır"

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